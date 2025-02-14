İstanbul'da ameliyathanede stent pazarlığı: Soruşturma başlatıldı

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İstanbul'da skandal görüntüler...

51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.

Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

ANJİYO SIRASINDA HASTA İLE PAZARLIK YAPTILAR

Arena programında yayınlanan görüntülerde, iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

İLGİLİ BİRİMİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.

Müdürlük tarafından, özel hastaneye idari para cezası uygulanarak, SGK’ya bildirimde bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan stent pazarlığı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı da, görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.

Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: