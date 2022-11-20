Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.781
-0.11%
BTXN Coin
6.09
1.33%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor

    19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilini yaptı. İstanbul'da ara tatil dönüşü otogarda sabah başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de devam etti.
    • 20.11.2022 - 19:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor

    12 Eylül'de başlayan yeni eğitim yılı ile birlikte yaklaşık 19 milyon öğrenci yoğun bir dönemden geçti.

    11 Kasım Cuma günü ders bitiminde eğitime 1 haftalık ara verilmişti.

    Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili yarın sona eriyor.

    Dönüş yolculuğu devam ediyor

    Tatilde İstanbul dışına çıkan vatandaşların sabah başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

    Tatilin son gününde sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan otobüs ve yolcu yoğunluğu, akşam saatlerinde de yaşandı.

    İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor

    Uzun araç kuyrukları oluştu

    AA'nın haberine göre; yakınlarını otogardan almaya gelen sürücüler, otogarın girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

    Tatil dönüşü İstanbul'a dönen vatandaşların, beraberlerinde memleketlerinden çok sayıda kışlık erzak da getirdiği görüldü.

    İstanbul da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor #1

    İstanbul da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor #2

    İstanbul da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor #3

    İstanbul da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor #4


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Bitexen 21 Kasım Kutu Manşet
    Advertorial Mobil

    Bitexen 21 Kasım Kutu Manşet

    Taksim şehitlerinin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
    Gündem

    Taksim şehitlerinin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

    Görüş Bildir