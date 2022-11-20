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- İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor
İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor
- 20.11.2022 - 19:36
12 Eylül'de başlayan yeni eğitim yılı ile birlikte yaklaşık 19 milyon öğrenci yoğun bir dönemden geçti.
11 Kasım Cuma günü ders bitiminde eğitime 1 haftalık ara verilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili yarın sona eriyor.
Dönüş yolculuğu devam ediyor
Tatilde İstanbul dışına çıkan vatandaşların sabah başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.
Tatilin son gününde sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan otobüs ve yolcu yoğunluğu, akşam saatlerinde de yaşandı.
İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor
Uzun araç kuyrukları oluştu
AA'nın haberine göre; yakınlarını otogardan almaya gelen sürücüler, otogarın girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Tatil dönüşü İstanbul'a dönen vatandaşların, beraberlerinde memleketlerinden çok sayıda kışlık erzak da getirdiği görüldü.