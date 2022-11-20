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İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor

İstanbul'da ara tatil dönüşü yaşanan yoğunluk sürüyor

19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilini yaptı. İstanbul'da ara tatil dönüşü otogarda sabah başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de devam etti.