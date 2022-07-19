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    İstanbul'da arabası bağlanan seyyar satıcı meyveleri yola döktü

    Polisin aracını bağlamasına kızarak kasadaki tüm meyveleri yola saçan seyyar satıcının o anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • 19.07.2022 - 17:15
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    İstanbul'da arabası bağlanan seyyar satıcı meyveleri yola döktü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere mevkiinde seyyar meyve satan adamı gören trafik polisleri satıcının yanına gitti.

    Satıcısına aracın bağlanacağını söyleyen ekipler, tepki ile karşılaştı.

    Meyveleri yola saçtı

    İHA'nın haberine göre duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü.

    O anlar kamerada

    Sinirlerine hakim olamayan satıcının yaşadığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul'da arabası bağlanan seyyar satıcı meyveleri yola döktü VİDEO

    "Zengin olsam kendimi yerlere atmam"

    Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, “İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben üç çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun” dedi.

    İstanbul da arabası bağlanan seyyar satıcı meyveleri yola döktü #1


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