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    İstanbul'da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti

    İstanbul'da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti

    Bahçelievler'de seyir halinde olan bir taksi şoförü, aracında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynadı. Taksicinin o anları kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 14:26
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    İstanbul'da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti

    Whatsapp ihbar hattımıza gelen bir görüntü, insan hayatı bu kadar ucuz mu dedirten cinsten...

    SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ, RAHATLIĞIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    İstanbul Bahçelievler'de bir taksi şoförü, aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynamaya başladı.

    Taksi şoförü akan trafikte, aracın içinde müşteriler olmasına rağmen aldırış etmeden at yarışı oynamaya devam etti.

    Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici- İZLE

    HEM TAKSİDEKİLERİN HEM DE TRAFİKTEKİ DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI

    Umursamaz davranışıyla hem araç içinde olan yolcuların canını, hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan şoförün o anları, taksideki müşteri tarafından böyle görüntülendi.

    Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00 Mesaj yazın...

    İstanbul da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti #1

    İstanbul da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti #2

    İstanbul da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti #3

    İstanbul da araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti #4

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