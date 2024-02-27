İstanbul'da araç üstünde dans edip para dağıtan fenomen gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni şahıs, hesabından yaptığı paylaşımının ardından polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, Polat ailesiyle irtibatı olduğu ortaya çıktı.

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DHA

Sosyal medya fenomenleri mercek altında incelenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şüpheli fenomenler emniyet güçleri tarafından tek tek araştırıyorlar.

Son olarak sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, ekiplerin radarına girdi.

Belinde silahla video paylaştı

Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı.

Paylaşılan görüntüler sonrasında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Ekipler tarafından yapılan operasyonda Aleyna Dalveren gözaltına alınırken olaya ilişkin yeni bir detay öğrenildi.

Polat ailesiyle irtibatı var

Dalveren'in, geçtiğimiz aylarda kara para aklamasıyla uzun süre gündemde kalan Dilan Polat ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)