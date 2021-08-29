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    İstanbul'da aracı bozulan sürücüye polisler yardım etti

    Köprü girişinde yolda kalan otomobil, polis ekiplerinin müdahalesiyle yol kenarına alındı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 10:09
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    İstanbul'da aracı bozulan sürücüye polisler yardım etti

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişinde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru seyir halindeki 06 BB 2000 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yolun ortasında kaldı.

    ARACI POLİSLER İTTİ

    Sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti.

    Polisler, ittirdikleri arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da aracı bozulan sürücüye polisler yardım etti ViDEO

    İstanbul da aracı bozulan sürücüye polisler yardım etti #1

    İstanbul da aracı bozulan sürücüye polisler yardım etti #2

    İstanbul da aracı bozulan sürücüye polisler yardım etti #3

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