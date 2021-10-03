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    İstanbul'da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı

    Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptığı detaylı aramada görülmemiş bir uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 10:46
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    İstanbul'da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı

    İstanbul'da Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde önceki hafta Pazar günü 00.10 sıralarında uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    Araçtan inen sürücü S.B.’nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

    POLİS TEDİRGİN HAREKETLERDEN ŞÜPHELENDİ

    Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

    Aracın sol kapısının iç kısmında satışa hazır kokain ele geçiren yunus polisi, bagaja baktıklarında da yine alüminyum folyoya sarılı halde kokain buldu.

    PLAKALIĞIN ARKASINA ÖZEL OLARAK YAPILAN KUTU TESPİT EDİLDİ

    Devam eden aramalarda polis ekipleri, tampon kısmına baktıklarında plakalığın arkasına özel yapılmış dikdörtgen şeklinde bir kutu olduğunu fark etti.

    Kutudan bagaj kısmına doğru kabloların uzandığını gören polis ekipleri, uçlarında ise mıknatısların olduğunu belirledi.

    KULAKLIK KUTUSU DÜZENEĞİ AÇTI

    Düzeneği açabilmek için çalışma yapan Beşiktaş yunus polisi, bagajdaki mıknatıslı kulaklık kutusunu eline aldıklarında içinin boş olduğunu görünce düzeneği açmakta kullanıldığını tespit etti.

    Kulaklık kutusunu ucunda mıknatıs olan kablolara değdiren polis ekipleri, plakalık kısmını açmayı başardı. Daha önce görülmemiş bir düzeneği ortaya çıkartan polis ekipleri, içerisindeki kokaini de ele geçirdi.

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #1

    TUTUKLANDI

    Aramaların ardından Beşiktaş polisi gözaltına aldığı S.B.’yi, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve bin 400 lira ile cep telefonunu Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

    Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adli işlemi yapılan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #2

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #3

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #4

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #5

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #6

    İstanbul da aracın mıknatıslı plakalığından kokain çıktı #7

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