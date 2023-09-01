İstanbul'da aracını kaldırıma park eden sorumsuz sürücü

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Gün geçmiyor ki trafikte tepki çeken anlar yaşanmasın...
Kural ihlali yapan sürücüler, yayaları ve diğer sürücüleri adeta çileden çıkarıyor.
Özellikle aşırı hız, araç parkı gibi sorumsuzluklar sıkça yaşanıyor.
Bir sorumsuz sürücü daha...
Bunun bir örneği ise bu sabah saat 09.00 sıralarında Üsküdar'ın Libadiye Caddesi'nden geldi.
Ortaya çıkan kare tepki çekti.
Aracını kaldırıma park etti
34 DPZ 997 plakalı otomobilin kaldırıma park edildiği görüldü.
Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu iş saatinde, kaldırımda duran araç yaya geçişini engelledi.
Tehlikeye yol açtı
Vatandaşların yola çıkarak yürümesine neden olan sorumsuz sürücü, insan hayatını tehlikeye attı.