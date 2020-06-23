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    Aracıyla hortumun içinden geçerken böyle görüntüledi

    Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 21:02
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    Aracıyla hortumun içinden geçerken böyle görüntüledi #1

    İstanbul Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi.

    Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalıştı.

    Aracıyla hortumun içinden geçti- İZLE

    SÜRÜCÜNÜN O ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçti.

    Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalıştı.

    Cep telefonu kaydı bu sırada sona erdi.

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