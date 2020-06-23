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Aracıyla hortumun içinden geçerken böyle görüntüledi

Aracıyla hortumun içinden geçerken böyle görüntüledi

Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.