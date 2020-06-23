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- Aracıyla hortumun içinden geçerken böyle görüntüledi
Aracıyla hortumun içinden geçerken böyle görüntüledi
Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 23.06.2020 - 21:02
İstanbul Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi.
Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalıştı.
Aracıyla hortumun içinden geçti- İZLE
SÜRÜCÜNÜN O ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçti.
Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalıştı.
Cep telefonu kaydı bu sırada sona erdi.