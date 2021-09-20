Arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Bozuk İETT, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.

BİR İETT DAHA ARIZALANDI

Son olarak Sarıyer'de vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yeni bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.

BUHARLI TRENİ ANDIRDI

Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.

İstanbul'da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti VİDEO



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TÜM YOLU DUMANLAR KAPLADI

Trafiği de tehlikeye atan aracın boş olduğu görülürken, dumanların tüm yolu kapladığı kameraya yansıdı.