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    İstanbul'da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti

    Arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Bozuk İETT, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:45
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    İstanbul'da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti

    İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.

    BİR İETT DAHA ARIZALANDI

    Son olarak Sarıyer'de vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yeni bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.

    BUHARLI TRENİ ANDIRDI

    Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.

    İstanbul'da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti VİDEO

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    TÜM YOLU DUMANLAR KAPLADI

    Trafiği de tehlikeye atan aracın boş olduğu görülürken, dumanların tüm yolu kapladığı kameraya yansıdı.

    İstanbul da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti #1

    İstanbul da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti #2

    İstanbul da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti #3

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