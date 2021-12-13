Şirinevler'de yaşanılan metrobüs arızası nedeniyle İstanbullular yine mağdur oldu. Aksayan seferler yüzünden, uzun kuyruklar oluştu.

İstanbulluların büyük bir vaktinin geçtiği trafikte yaşanan İETT ve metrobüs arızaları, yollardan geçişi zorluyor.

Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT ve metrobüs araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

METROBÜS ARIZALANDI

İstanbul'un Şirinevler ilçesinde arıza yapan bir metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu.

KUYRUKLAR YENİBOSNA'YA KADAR UZADI

Yaşanılan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Yenibosna'ya kadar uzayan kuyruklarda, vatandaşlar yollara taştı.

Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydetti.

İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferleri aksattı VİDEO