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    İstanbul'da arızalanan metrobüs ulaşımı aksattı

    İncirli durağında arızalanan metrobüs, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 14:47
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    İstanbul'da arızalanan metrobüs ulaşımı aksattı

    İstanbul'un en önemli toplu ulaşım araçları olan metrobüslerin arızaları nedeniyle mağduriyet yaşatmasına bir yenisi daha eklendi.

    Son arıza İncirli metrobüs durağında yaşandı.

    Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden arıza yaptı.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    İçerdeki yolcular inip, başka bir metrobüsle yoluna devam etti. Bozulan metrobüs nedeniyle, durakta uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk, metrobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından sona erdi.

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