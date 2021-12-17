İstanbul'da arızalanan metrobüs ulaşımı aksattı

İncirli durağında arızalanan metrobüs, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

İstanbul'un en önemli toplu ulaşım araçları olan metrobüslerin arızaları nedeniyle mağduriyet yaşatmasına bir yenisi daha eklendi.

Son arıza İncirli metrobüs durağında yaşandı.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden arıza yaptı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İçerdeki yolcular inip, başka bir metrobüsle yoluna devam etti. Bozulan metrobüs nedeniyle, durakta uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk, metrobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından sona erdi.













