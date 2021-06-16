Aşılama sırasının 40 yaş üzeri ve SGK çalışanlarına gelmesiyle birlikte, hastanelerde yoğunluk görüldü. İşten çıkan vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile aşı sırası gelen yaş ve meslek gruplarını duyuruyor.

Koca, "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun" açıklamasını yapınca, hastanelerde yoğunluk oluştu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde de hastane önünde uzun kuyruklar görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı.

1 doz: 3 milyon 916 bin 959, 2 doz: 2 milyon 251 bin 556. Toplamda 6 milyon 210 bin282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." diyerek aşılama oranını duyurdu.

KARTAL

Kartal Lütfi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Sırası gelenler içeri alınarak aşıları yapıldı. Oluşan aşı kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

KARTAL'DA AŞI YOĞUNLUĞU VİDEO

BAHÇELİEVLER

İstanbul'da; Bahçelievler Devlet Hastanesi kuyruk oluşan yerlerden birisi oldu.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, "Ailecek geldik, içerisi yoğun. Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat 40 dakika civarı." dedi.

İstanbul'da aşı için uzun kuyruklar oluştu VİDEO