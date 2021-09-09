İstanbul'da aşı karşıtlarının düzenleyeceği mitinge izin verilmedi

11 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi beklenen aşı karşıtı mitinge Maltepe Kaymakamlığı izin vermezken, İstanbul Valiliği'nden izin çıktı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyası başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bugün itibarıyla uygulanan toplam doz miktarı 100 milyon dozu aşarken, ülkedeki aşı karşıtlığı da yükseliyor.

Örgütlenen aşı karşıtları, uzun süredir gösteri yapmak için hazırlanıyordu.

KAYMAKAMLIK AŞI KARŞITI MİTİNGE İZİN VERMEDİ

Aşı karşıtı kanaat önderlerinin çağrısıyla 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de miting düzenlemeye hazırlanan aşı karşıtları, kaymakamlık engeline takıldı.

Maltepe Kaymakamlığı mitinge izin vermedi.

Maltepe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığının izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir." denildi.

Kaymakamlığın açıklamasının ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi.

VALİLİKTEN İZİN ÇIKTI

Valilik, mitinge izin verileceğini açıkladı.

Valilik tarafından alınan kararda, Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısının düzenlenmek istenildiği belirtildi.

Söz konusu açık yer toplantısının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9. ve 10. maddelerine göre değerlendirildiği ve Maltepe Miting Alanı'nda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü kaydedilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.