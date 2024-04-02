İstanbul'da aşırı hızlı otomobil iki araca çarparak durabildi Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yokuş aşağı hızla ilerlediği sırada park halindeki iki araca çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Sarıyer İlçesi Büyükdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı.

Önce park halindeki hafif ticari araca vuran otomobil, aracı sürükleyerek park halindeki bir minibüse vurarak durabildi. Kaza sırasında sürücü otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar kamerada

Kazayı gören Gülay Ekinci, "Yukarıdan aşağı bir geldi ama bizim araba da buradaydı, vurduktan sonra geriye döndürdü. Yukarıdan hızlı geldi, tek şoför vardı içinde. Vurduğu araçların ikisi de park halindeydi." şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen otomobilin park halindeki hafif ticari araca vurduktan sonra aracı bir süre sürüklediği görülüyor.

Otomobil sürüklediği araçla, park halindeki minibüse çarparak durabiliyor. Görüntülerde hurdaya dönen otomobilin içindeki sürücünün sıkıştığı yerde hareket etmeye çalıştığı da görülüyor

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)