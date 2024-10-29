İstanbul'da askıya alınan gemi trafiği yeniden normale döndü

AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları" dolayısıyla geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştı.
Askıya alınan gemi trafiğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yeni açıklama geldi.
TRAFİK KUZEY-GÜNEY YÖNÜNDE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapıldı.
Bu kapsamda İstanbul Boğaz'da geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde tekrardan açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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