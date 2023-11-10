İstanbul'da Ata'ya saygı zinciri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'nci yıl dönümünde Kadıköy ve Maltepe'de vatandaşların oluşturduğu 'Ata'ya Saygı Zinciri' ile anıldı.

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ensonhaber.com

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 85 yıl geçti.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de İstanbul'un çeşitli noktalarında Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu.

Maltepe Küçükyalı Sahili’nde gerçekleştirilen “Ata’ya saygı zinciri”nde çok sayıda kişi, saat 09.05’te Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle el ele vererek saygı duruşunda bulundu.

Saygı zinciri ve dalışı...

Derinlere Dalış Saygı Topluluğu dalgıçları da “Ata’ya saygı dalışı” gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, saat 09.05’te ellerinde Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı poster ve Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata’yı andı.

Kadıköy’de Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında kilometrelerce uzunlukta saygı zinciri oluşturuldu.

Kadıköy'de 2013'ten beri düzenleniyor

Katılımcılar, Büyük Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kadıköy’de 2013’ten bu yana düzenlenen “Ata’ya saygı zinciri”ne denizden tekneler, kanolar ve yelkenliler de katıldı.

Tekneler sirenlerini çalarken, dalgıçlar da denizde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.