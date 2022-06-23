İstanbul'da atlı polisler önleyici yangın denetiminde

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda atlı polisler ve zabıta ekipleri güvenlik, tarama ve bilgilendirme faaliyeti icra etti.

Türkiye bu yıl da yaz aylarına yangınlarla başladı.

Marmaris'te 3 gündür devam eden yangına müdahale sürerken yangın riski bulunan ormanlarda yurt genelinde denetimler artırıldı.

Bugün İstanbul'da da denetim vardı.

Atlı polisler denetimde

Türkiye'de hava sıcaklığının yükselmesiyle muhtemel orman yangınlarını önleyici çalışma başlatan polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda drone destekli denetim yaptı.

Denetime Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı polisler katıldı.

AA'nın haberine göre; Başıbüyük'teki mesire alanında da denetimde bulunan ekipler, piknik yapanlara orman yangınları konusunda dikkat edilecek hususlara ilişkin broşür dağıttı.

Drone destekli çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa karşı ilgili birimlerin hazırda bekletildiği ve ormanlık alanlardaki denetimlerin yaz boyunca süreceği bildirildi.