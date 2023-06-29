İstanbul'da atlı polislerden bayram denetimi Kurban Bayramı'nın bir ve ikinci gününde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

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DHA

Atlı polisler Kurban Bayramı'nda da görevde.

Ekipler, kurbanlarını keserek İstanbul'un Kartal ilçesindeki Aydos Ormanı'na akın eden vatandaşları denetledi.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birlikleri orman içerisinde piknik yapan vatandaşları uyardı.

"İlk kez böyle güzel bir şey gördük"

Devriye gezen atlı polisler bayram ziyaretçilerini orman yangınları konusunda uyardı.

Denetimler vatandaşların hoşuna gitti.

Ailesiyle piknik yapan Alihan Çekim, "Gerçekten hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle güzel bir şey gördük. Bu şekilde yaptıkları zaman orman yangınları da artık olmaz. Hem de insanlar sempati duyar. Çocuklar için de güzel bir şey." dedi.