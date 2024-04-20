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İstanbul'da AVM otoparkında yangın çıktı

İstanbul'da AVM otoparkında yangın çıktı Henüz bilinmeyen bir nedenle AVM otoparkında park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.