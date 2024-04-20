DHA
İstanbul'da AVM'de çıkan yangın korkuttu...
Sarıyer ilçesinden bulunan İstinye Park AVM'nin otoparkında bulunan bir araçta yangın çıktı.
Duman tüm otoparkı kapladı
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede dumanlar tüm otoparkı kapladı.
AVM görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
O anlar kamerada
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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