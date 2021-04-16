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- İstanbul'da AVM'ler 17.00'de kapanacak
İstanbul'da AVM'ler 17.00'de kapanacak
Koronavirüs denetimleri kapsamında AVM'ler ile cadde mağazalarının 17.00'ye kadar açık olması kararlaştırılırken, semt dükkanlarının da kapanış saati 17.30 olarak belirlendi.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 12:04
- Güncelleme : 16.04.2021 - 12:21
Koronavirüs denetimleri kapsamında ülke geneline tedbirler sıklaştırılırken, İstanbul'da da yeni kararlar alındı.
Kentte AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi.
AVM'LER 17.00'DE KAPANACAK
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM ile cadde mağazaları saat 17:00'de, semt dükkanlarının kapanma saatinin de saat 17:30'da olarak güncellendiğini belirtti.
Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." açıklamasında bulundu.