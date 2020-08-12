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    İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

    İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan da müdahale ettiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 17:04
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    İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

    Sultanbeyli'de Aydos Ormanları'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    YANGINA HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

    İstanbul da Aydos Ormanı nda yangın #1

    İstanbul da Aydos Ormanı nda yangın #2

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