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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan da müdahale ettiği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 17:04
Sultanbeyli'de Aydos Ormanları'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
YANGINA HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.