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İstanbul'da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul'da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada

Bağcılar'da akan trafikte iki kişi otomobilin bagajında yolculuk yaptı. Kendilerinin ve başkalarının hayatını riske atan kişilerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.