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    İstanbul'da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada

    Bağcılar'da akan trafikte iki kişi otomobilin bagajında yolculuk yaptı. Kendilerinin ve başkalarının hayatını riske atan kişilerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 11:06
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    İstanbul'da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada

    Görüntüler dün akşam saatlerinde İstanbul'da Bağcılar İSTOÇ yakınlarındaki yolda kaydedildi.

    İki kişi kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini hiçe sayarak trafikte otomobilin bagajında seyahat etti.

    AKAN TRAFİĞİ UMURSAMADILAR

    İş çıkış saatinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde bagajda oturan kişilerin birbirleriyle sohbet ettikleri yer alırken, umursamaz tavırları da dikkat çekti.

    İstanbul da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada #1

    İstanbul da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada #2

    İstanbul da bagajda tehlikeli yolculuk kamerada #3

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