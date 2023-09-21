İstanbul'da balıkçı ve esnaf krizi yaşanıyor! Ensonhaber ekibi mikrofon uzattı...

Özel Haber

1 Eylül’de av yasağının kalmasıyla balık heyecanı başladı.

Ancak geçtiğimiz günlerde balıkçı ve esnaf arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasında yapılan toplantı sonucunda; balıkçıların gece denize açılmadığı ortaya çıktı.

Esnaf, vatandaşa balıkları pahalı verme gayretinde olduğu iddia edilen balıkçılarla münakaşaya girdi.

"Vatandaşın ucuz yemesinden rahatsızlar"

Tartışma sırasındaki “Vatandaşın ucuz yemesinden rahatsızlar” cümleleri gündem oluştururken, Ensonhaber ekibi konuyu detaylandırmak üzere harekete geçti.

Ensonhaber, balıkçılara mikrofon uzattı

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’na inen ekibimiz, balıkçılara tek tek mikrofon uzatarak konuyu ele aldı.

Balıkçıların çoğu, krizin 1-2 günlük bir sıkıntı oluşturduğunu, ardından normale döndüğünü aktardı.

Hamsi 170 TL'den satıldı

Bir diğer yandan balıkçıların denize açılmadığı süreçte, tezgahlara çıkan buzhane hamsileri kilosu 170 TL’den satışa konuldu.

Şimdilerde İstanbul’da hamsi kilosu 80 TL’den satılıyor.

İşte balıkçıların konuya dair yorumları;

"Halka 100 TL'den satın, biz de size pahalı satalım dediler"

"Hamsi olmayınca hiçbir balığı satamazsın"

"Motorcular balığı ucuz buluyor"

Vatandaş 170 liraya hamsi yemedi bu güne kadar. En yükseği 100 TL oluyordu ama şu an pahalılık var. Bize haber geldi artık hamsi tutulmayacak dediler şaşırdık çünkü bu sene en çok hamsi var. Üzüldük daha yeni başlamışız masrafımız var. Motorcular balığı ucuz buluyor masrafımız çok dediler anlaşmazlığa girdiler ama her şey normale döndü.