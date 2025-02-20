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İHA

Megakent İstanbul son yılların en soğuk kışını yaşıyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede soğumasıyla birlikte kar da kentte zaman zaman etkili oluyor.

Olta balıkçıları ise ne kar ne de soğuk dinledi ve Galata Köprüsü'nün yolunu tuttu.

OLTALARI DENİZDEYKEN ÇAY İÇTİLER

Köprüde oltalarını denize sallayan balıkçılar, rızıklarını beklemeye başladı.

Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen olta balıkçıları, bu sırada ısınmak için bir yandan çay içerken diğer yandan teneke kutuda yaktıkları ateşten faydalandı.

"KAR YAĞSA DA BALIK TUTACAĞIM"

Ekmeğini denizden çıkartan 56 yaşındaki Binnaz Çakmaktaş ise her gün saat 02.00'de Galata Köprüsü'ne geliyor.

Mesleğine adeta aşık olan Çakmaktaş, mesaisini köprüde yaptığını söyleyerek, "Kar yağsa da balık tutacağım. Balık tutmayı çok seviyorum. Ben Erzincan soğuğuna alışkınım." ifadelerini kullandı.

"SOĞUK DEĞİL"

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Çakmaktaş da arkadaşları gibi zamanla mesleğinin tutkunu olduğunu söylerken şöyle konuştu:

Balık tutuyorum. Zevkle tutuyorum. Temiz hava. Balık oluyor. Çinekop, istavrit aldılar şimdi. Bugün geç geldim. 06.00'da geldim. Her gün saat 02.00'de geliyorum. Kar yağsa da balık tutacağım.



15 senedir geliyorum. Hem tezgahçıyım hem balıkçıyım. Nisanda emekli olacağım. Balık tutmayı çok seviyorum. Ben Erzincan soğuğuna alışkınım. Soğuk değil.

Çakmaktaş ile birlikte oltasını denize sallayan arkadaşları ise, "Karda balık daha güzel çıkar. Hem de sakin oluyor." diye konuştu.