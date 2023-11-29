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İstanbul’da baraj doluluk oranı 14 günde yüzde 8,5 arttı

İstanbul’da baraj doluluk oranı 14 günde yüzde 8,5 arttı İstanbul'da devam eden yoğun yağışların etkisiyle kritik seviyelere düşmüş olan baraj doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 17.08'den yüzde 25.44'e çıktı.