Türkiye kuraklığın pençesine düşmek üzere.
Özellikle Megakent İstanbul, bu konuda en büyük riski barındıran şehir.
Şehri besleyen barajlar alarm verirken son yağmurlar imdada yetişti...
Barajlar yükselişe geçti
İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından alarm veren baraj doluluk oranları, son günlerdeki yağışlarla birlikte yükselişe geçti.
İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.44 olarak ölçüldü.
İki haftada yüzde 8,5 arttı
Böylelikle İstanbul’da baraj doluluk oranı 14 günde yüzde 8,5 arttı.
14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü.
Barajların doluluk oranı
İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli %47.37
Elmalı % 46.67
Istrancalar % 40.79
Darlık % 39.37
Alibeyköy % 29.98
Terkos %13.46
Büyükçekmece % 9.61
Sazlıdere % 9.37
Kazandere % 8.8
Papuçdere % 6.64
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