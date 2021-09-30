İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51,19

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51,19 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 1,19 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da baraj doluluk oranlarını açıkladı.

Ekim ayı ile başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü.

İSKİ: TEHLİKELİ BİR DURUM YOK

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti.

İSKİ'nin açıklamasında, İstanbul'da yakın zamanda susuzluk tehlikesi öngörülmediği, önümüzdeki dönemde alınacak yağışlarla, barajlardaki su miktarının çok daha yukarılara çıkması beklendiği vurgulandı.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 17 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 93,23, 2007'de yüzde 46,67, 2008'de yüzde 41,36, 2009'da yüzde 96,21, 2010'da yüzde 93,50, 2011'de yüzde 96,16, 2012'de yüzde 91,90, 2013'te yüzde 89,99, 2014'te yüzde 29,80, 2015'te yüzde 94,14, 2016'da yüzde 81,24, 2017'de yüzde 84,68, 2018'de yüzde 87,87, 2019'da yüzde 89,86, 2020'de ise yüzde 68,51 olarak gerçekleşmişti.