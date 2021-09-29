Alibeyköy Barajı adeta çöle döndü

Son zamanlarda kuraklığın olumsuz yönde etkilediği kentlerde, üzücü görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Megakent İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51.37'ye düştü.

Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden oldu.

İstanbul'da bulunan Alibeyköy Barajı da sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile kuruyan barajlar arasında yer aldı.

ÇÖLÜ ANDIRDI

İSKİ verilerine göre yurt genelindeki su oranı yüzde 51,37'ye düşerken Alibeyköy Barajı’nda bu oran, eylül ayı itibarıyla yüzde 21,05 seviyesine kadar geriledi.

Suların çekilmesiyle korkunç tabloyu gözler önüne seren kurumuş ağaçlar çölü andırdı.

Suların geri çekilmesi sebebiyle Alibeyköy Barajı çöle döndü ViDEO





REKLAM FİLMİ ÇEKTİLER

Baraj suları çekilince tamamen görünen Mağlova Su Kemeri, drone ile havadan görüntülendi.

Barajın çölü andıran kısmını fırsat bilerek sete çeviren ekiplerin, reklam filmi çektiği görüldü.



