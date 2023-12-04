İstanbul'da barajlar dolacak: Yeni haftada bol bol yağmur var Yeni haftanın ilk gününde İstanbul'da sağanak yağış etkisini tüm gün gösterecek ve bu hafta aralıklarla devam edecek.

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Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık tüm yurdu olumsuz etkiledi, su kaynakları kuruma noktasına geldi.

Özellikle İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

Megakentteki bir çok baraj çamur deryasına dönerken ortalama su seviyesi yüzde 16'ya kadar düştü.

Yağışlar can suyu oldu

Kasım ayının ortalarıyla birlikte yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterdi.

Yağan yağmurlar İstanbul'a nefes aldırdı.

Baraj doluluk oranları aralık ayının başında yüzde 33'ün üstüne çıktı.

Yeni haftada bol bol yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yeni haftada yağışlar devam edecek.

Pazartesi günü İstanbul'da sağanak yağış etkisini tüm gün gösterecek ve bu hafta boyunca sağanak yağış devam edecek.

Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artışın da sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrdecek

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda haftanın ilk günü kuzeybatı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarına düşecek olan hava sıcaklıklarının diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.