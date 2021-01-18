İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları..

İstanbul'da barajlar doldu mu? Barajlarda son durum nasıl? İSKİ baraj doluluk oranları..

Sonbahar aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı oldukça azaldı. Son günlerdeki kar yağışının barajlara etki etmesi bekleniyor. Peki barajlarda son durum nasıl?

Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan Megakent İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı.

İstanbul’da son günlerle aralıklarla yağışların olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düşmüştü.

İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.

İstanbul'da aralık ayında yüzde 21 seviyelerinde olan genel doluluk oranı yüzde 30 oranlarına ulaştı.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI NASIL?

İSKİ baraj doluluk oranları bugün yeniden revize edildi. 3 gündür İstanbul'da etkili olan yağmur yüzleri güldürmeye başladı. Yağışların İstanbul'a kazandırdığı su miktarı 12 güne çıktı.

Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı 2 gün içerisinde yüzde 81.93 seviyesine ulaştı.

Öte yandan yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı yüzde 41 seviyesine çıktı.

İSTANBULDA KAÇ TANE BARAJ VAR?

İstanbul'da mevcut Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Darlık Barajı, Büyükçekmece Barajı, Alibey Barajı, Istrancalar Barajı, Sazlıdere Barajı, Kazandere Barajı, Elmalı Barajı ve Pabuçdere Barajı olmak üzere toplam 10 adet baraj bulunuyor.

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 18 OCAK 2021 tarihi itibariyle İstanbul Barajlarının doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli %27,21

Papuçdere %15,43

Sazlıdere %11,02

B.çekmece %30,44

Alibey %41,55

Terkos %31,83

Kazandere %34,41

Elmalı %33,26

Darlık %49,26

Istrancalar %84,95

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM