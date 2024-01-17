İstanbul'da barajlarda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı: Kuruyan bölgeler doldu taştı.. Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3,86'ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 51,08'e yükseldi. Çöle dönen alanlar yeniden suyla doldu.

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DHA

İstanbul, 2023 yılını kurak geçirdi.

Rekor sıcaklıkların olduğu yılda, barajlar adeta kurudu ve sinyal vermeye başladı.

Sonbahardan kış aylarına geçiş sürecinde ise sağanak yağışlar barajlara adeta can suyu oldu.

Kuruyan bölgelerde su seviyesi arttı.

Doluluk oranı yüzde 60'a yaklaştı

Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 60'a dayandı.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 58,91'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar geriledi.

Ekim ayında yüzde 3,86'yı gördü

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı, bu artıştan olumlu yönde etkilendi.

Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3,86'ya kadar gerileyen ve adeta kuruyan baraj gölü havzası adeta çöle dönmüştü. Daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda otomobillerle rahatlıkla ilerlenebilir hale gelmişti.

3 aylık değişim kamerada

Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Ancak yağışlarla birlikte hızla dolmaya başlayan baraj gölünde bugün ölçülen baraj doluluk oranı yüzde 51,08 olarak ölçüldü.

Çöle dönen alanlar tekrar suyla kavuştu. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı Yüzde 84,05

Ömerli Yüzde 77,76

Darlık Yüzde 73,37

Alibeyköy Yüzde 69,45

Istrancalar Yüzde 48,58

Büyükçekmece Yüzde 51,08

Terkos Yüzde 48,95

Kazandere Yüzde 42,49

Sazlıdere Yüzde 41,37

Papuçdere Yüzde 26,43

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)