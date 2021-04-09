İstanbul'da barajlardaki su oranı yüzde 78'i geçti

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı. İSKİ verilerine göre bugün için doluluk oranı yüzde 78.51 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü.

Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 78'İN ÜZERİNDE

En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78.51'e ulaştı.

İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük ortalama seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBULLULARIN 682 MİLYON METRE KÜP SUYU VAR

İstanbul barajlarında son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290 bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43 milyon 860 bin metre küp olarak kayıtlara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre 868 milyon 680 bin metre küp su tutma kapasitesine sahip İstanbul barajlarındaki biriken suyun miktarı bugün için 682 milyon 100 bin metre küp. İstanbul'da biriken suyun yüzde 33'ü Ömerli Barajı'nda, yüzde 17'si Terkos'ta, yüzde 16.4'ü Büyükçekmece Barajı'nda, yüzde 14'ü ise Darlık Barajı'nda bulunuyor.

4 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 90'I GEÇTİ

İstanbul'un dört barajında ise doluluk yüzde 90'nin üzerine çıktı. Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95.54, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 93.00, Elmalı Barajı yüzde 92.46 , Istrancalar da ise 91.52 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan tek baraj Sazlıdere barajı oldu. Daha önce adeta kuruyan barajda doluluk oranı yüzde 41.37 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI YÜZDE 66'LARA YÜKSELDİ

Doluluk oranı 4 ay önce yüzde 28'lere kadar gerileyen, İstanbul'un önemli barajlarından Alibeylköy Barajı'nda bugün doluluk oranı yüzde 66.26 olarak ölçüldü. Adeta kuruduğu dönemde havzasında otlayan koyun ve keçilerin yerini yeniden balıklar aldı. Baraj gölü su havzasının kuruyan bölümleri yeniden suyla doldu.

DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları;