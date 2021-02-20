İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı

İSKİ, İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 6 ay aradan sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 30 arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 49,16 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması bekleniyor.

BARAJLARDA SU MİKTARI

Su miktarı:

Istrancalar'da yüzde 44,54

Terkos'ta yüzde 46,85

Sazlıdere'de yüzde 25,01

Alibey'de yüzde 55,06

Büyükçekmece'de yüzde 51,79

Ömerli'de yüzde 57,27

Darlık'ta yüzde 55,10

Elmalı'da yüzde 55,26

Kazandere'de yüzde 62,40

Pabuçdere'de yüzde 34,12 olarak kaydedildi.

SU MİKTARI 2 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 427 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 741 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde yağış almasına karşın barajlardaki doluluk oranı 2008 ve 2014'ten sonra son 15 yılın en düşük üçüncü oranında seyrediyor.

Barajlardaki doluluk oranı:

19 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,02,

2007'de yüzde 55,60

2008'de yüzde 30,26

2009'da yüzde 70,05

2010'da yüzde 97,15

2011'de yüzde 90,76

2012'de yüzde 84,00

2013'te yüzde 82,35

2014'te yüzde 30,43

2015'te yüzde 93,53

2016'da yüzde 86,84

2017'de yüzde 85,59

2018'de yüzde 79,63

2019'da yüzde 91,54

2020'de yüzde 61,93

2021'de ise yüzde 49,16 olarak gerçekleşti.