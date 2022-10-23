Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
361.703
-0.12%
BTXN Coin
9.82
0.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi her geçen gün azalıyor.
    • 23.10.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

    İstanbul'daki su sağlayan barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. Verilere göre de bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42,99 olarak açıklandı.

    İstanbul'da son olarak geçtiğimiz mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti.

    Gün geçtikçe geriliyor

    Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.

    İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor VİDEO

    Balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu

    Alibeyköy Barajı da doluluk oranlarındaki düşüşten nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28,41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu.

    Bu alanlarsa su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.

    İstanbul da barajların su seviyesi yüzde 50 nin altına düştü #1

    Papuçdere Barajı doluluk oranının en düşük olduğu baraj

    DHA'nın haberine göre, doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49,3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12,87 ile Papuçdere Barajı oldu.

    İstanbul da barajların su seviyesi yüzde 50 nin altına düştü #2

    İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları

    İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle:

    Alibeyköy Barajı               % 28,41
    Büyükçekmece Barajı      % 49,03
    Darlık Barajı                     % 45,25
    Elmalı Barajı                    % 47,14
    Istrancalar Barajı             % 33,52
    Kazandere Barajı             % 32,05
    Ömerli Barajı                    % 45,76
    Papuçdere Barajı             % 12,87
    Sazlıdere Barajı               % 45,62
    Terkoz Barajı                   % 45,41

    İstanbul da barajların su seviyesi yüzde 50 nin altına düştü #3


    Antalya’da dezenfektanın parlamasıyla yanan Havva’nın tedavisi sürüyor
    3. Sayfa

    Antalya’da dezenfektanın parlamasıyla yanan Havva’nın tedavisi sürüyor

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti
    Dünyadan futbol

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın
    Advertorial

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın

    Görüş Bildir