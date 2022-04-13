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    İstanbul'da başıboş köpek ihbarında artış yaşandı

    İstanbul'da başıboş köpek ihbarında artış yaşandı

    İstanbul'un 25 ilçesinde, 15 ayda başıboş köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 19:35
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    Uzun yıllardır sokaklardaki başıboş köpekler nedeniyle yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere toplatılması yönünde talimat vermişti.

    Toplama çalışmalarına başlarken, barınaklarda da iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı.

    Ancak hala birçok noktada başıboş sokak köpekleri, yaş fark etmeksizin vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

    İstanbul'un 25 ilçesinde 18 bin 791 başıboş köpek ihbarı yapıldı

    İstanbul'da başıboş köpek ihbarında artış yaşandı.

    25 ilçede yaklaşık 15 ayda belediyelerin ilgili birimlerine sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'i 'ısırma vakası' olarak kayıtlara geçti.

    En çok ısırılma ihbarı Arnavutköy'den

    Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

    İstanbul da başıboş köpek ihbarında artış yaşandı #1

    Bazı ilçe belediyelerinde tutulan kayıtlara göre;

    *Arnavutköy'de 140'ı ısırılma olmak üzere 2002,

    *Ataşehir'de 4497,

    *Bağcılar'da 14 ısırılma,

    *Bahçelievler'de 50 ısırılma,

    *Başakşehir'de 24'ü ısırılma olmak üzere 166 ihbar,

    *Bayrampaşa'da 12'si ısırılma olmak üzere 400 ihbar,

    *Beykoz'da 41'i ısırılma olmak üzere 2160 ihbar,

    *Fatih'te 9'u ısırılma olmak üzere 3108 ihbar ve

    *Esenler'de 486 ihbar alındı.

    İstanbul da başıboş köpek ihbarında artış yaşandı #2


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