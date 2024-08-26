İstanbul'da başıboş köpekleri toplayan ekipleri tehdit ettiler Geçen hafta Fatih'te Ayhan Özçelik isimli şahsın başıboş köpekler tarafından korkunç şekilde öldürülmesi sonrası bölgedeki köpekler toplatılmaya başlanmıştı. Dün toplama işlemi devam ederken bazı şahısların ekipleri tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih’te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Özçelik'in başıboş köpek saldırısı sonucu ölmesinin ardından Fatih Belediyesi ekipleri, talihsiz adamın saldırıya uğradığı yer ve çevresindeki köpekleri toplamaya başladı.

İlçedeki başıboş köpekler toplanmaya devam ederken ise sosyal medyaya dikkat çeken bir video yansıdı.

Dün gece saatlerinde yine Fatih'te ekipler sokak köpeklerini topluyordu.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR, TEHDİT ETTİLER

O esnada kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar, köpekleri toplayan araca engel olmaya çalıştı.

Araç içerisindeki belediye görevlilerine bağırıp çağıran şahıslar, bununla da yetinmeyerek tehdit etmeye kalktı.

O anlarda bir şahsın, "Bir daha bu araç buraya girmeyecek. Size son uyarım buraya girmeyecek." ifadesi dikkat çekti.

İşte o görüntüler...