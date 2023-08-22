İstanbul'da başıboş sokak köpeği saldırısı: Kadınlar canlarını zor kurtardı Eyüpsultan’da sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri mahalle sakinlerine saldırıyor. Mahallelinin kabusu olan köpekler sokakta yürürken bir anda kadına saldırdı. Talihsiz kadın köpekler tarafından ısırılarak yaralandı.

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İHA

Başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor.

Sokaklarda serbestçe dolaşan köpekler çocuklara saldırıp ölümlere neden oluyor.

Ancak başıboş köpekler sadece sokaklarda çocuklara ve yetişkinlere saldırmakla kalmayıp araç trafiğini de tehlikeye atıyor.

Başıboş sokak köpeği sorununa bir yeni olay daha eklendi

Bu sebeple meydana gelen kazalar sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerden konuyla ilgili çözüm bulunması istenirken İstanbul'dan gelen bir görüntü başıboş köpek sorununun nasıl bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eyüpsultan Göktürk’te önceki ay meydana gelen olayda, mahallelinin başı uzun süredir başıboş gezen köpeklerle dertteydi.

Talihsiz kadına bir anda saldırdılar

Sürü halinde gezen köpekler, sokakta tek başına yürüyen Nihal A. isimli bir kadına bir anda saldırdı.

Saldırının ardından ısırılan talihsiz kadın, yaralanarak hastaneye gitti.

Bir diğer mahalle sakini ise sürü halinde üzerine koşan köpeklere, elindeki poşetle karşılık verdi.

Isırılmaktan son anda kurtuldu, yolunu değiştirmek zorunda kaldı

Poşet sayesinde ısırılmaktan kurtulan vatandaş, ardından yolunu değiştirmek zorunda kaldı.

Mahallelinin aylardır yaşadığı panik ve korku anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.