İstanbul'da başlayan kar yağışı için valilik hangi önlemleri aldı?

İstanbul'da başlayan kar yağışı için valilik hangi önlemleri aldı?

İstanbul'da uzun zamandır yapılan uyarılar sonucu beklenen kar yağışı başladı ve bir dizi önlem alındı. Peki, "İstanbul'da başlayan kar yağışı için valilik hangi önlemleri aldı?"

İstanbul'da uzun zamandır uyarısı yapılan ve beklenen kar yağışı başlarken, beyaz örtünün kabusa dönmemesi adına önlemler alındı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda sık sık yoğun kar yağışı olacağına değinilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan önlemleri Twitter hesabından duyurdu.

Vatandaşların mağdur olmaması adına tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Yerlikaya, önlemleri ise kar yağışı başlamadan önce açıkladı.

Bu önlemlere dair detayları merak eden vatandaşlar, "İstanbul'da başlayan kar yağışı için valilik hangi önlemleri aldı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'da başlayan kar yağışı için valilik hangi önlemleri aldı? İşte deyatylar...

KAR YAĞIŞI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Valilik açıklamasında sıralanan tüm önlemler şu şekilde:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul'da yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre; İstanbul il genelinde kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında kuvvetli soğuk havanın etkili olması bekleniyor.