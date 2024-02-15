İstanbul'da batan gemideki mürettebat aranıyor: "Kimse var mı" Denizde fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü geminin mürettebatı, ekipler tarafından aranıyor.

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İHA

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan yola çıkan mermer tozu yüklü gemi, fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında battı.

Batan geminin mürettebatı aranırken, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir boş can salı ile gemiye ait boş can simidi buldu.

Ekipler can salının ardından çalışmalara hız verirken, "Kimse var mı?" anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri arıyor.

Helikopter havalanamadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 2 Sahil Güvenlik gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 2 römorkörün bölgede çalıştığını, 1 Sahil Güvenlik korveti ve bir Sahil Güvenlik uçağının da bölgeye intikal edeceğini kaydetti.

Hazır bekletilen helikopter ise hava şartları düzelirse havalanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)