İstanbul'da bayram dönüşü için trafik tedbirleri alındı Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla İstanbul trafiğindeki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı.

AA & Ensonhaber

Her bayram sonrası yaşanan İstanbul'a dönüş trafiği vatandaşlar için en büyük problemlerin başında geliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ikinci dönem ara tatilinin 5-15 Nisan tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle kent genelinde bazı trafik tedbirleri alındı.

Ağır tonajlı araçlara izin verilmeyecek

Vatandaşların 13-14 Nisan'da kente dönüş yapacağı değerlendirilerek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla D-100, O-7 Kuzey Marmara, TEM ve tüm bağlantı yollarına tır garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.

14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine de izin verilmeyecek.