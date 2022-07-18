Bayram tatilinin bitmesiyle evine dönen İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu. Anadolu Yakası'nda saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesimlerine akın etti.

Çeşme, Bodrum, Antalya gibi denize kıyısı olan yerler dolup taşarken insanlar adım atacak yer bulamadı.

Tatilin bitmesiyle birlikte vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

İlk iş gününde trafik yoğunlaştı

İstanbul’a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu



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Uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Trafik yoğunluğu yüzde 45

İHA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre Anadolu Yakasında saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.