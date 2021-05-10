Bahçelievler’de bulunan bir çikolatacının önünde vatandaşlar, bayram öncesi tatlı alabilmek için metrelerce kuyruk oluşurdu. Kısıtlamaya rağmen oluşan kuyruk kameralara yansıdı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Bahçelievler’deki bir çikolatacının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda müşteri alan çikolatacının önünde, yoğunluk oluştu. Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar, bayramda evine çikolata götürebilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

"KISITLAMADAN DOLAYI BÖYLE OLDU"

Sırada bekleyen ve çikolata-şeker almak için geldiğini anlatan Murat Çapan isimli vatandaş, “Bayram şekeri için geldik buraya. Genelde böyle olmuyor ama kısıtlamadan dolayı böyle kalabalık oluyor. Bayrama yakın olduğu için kuyruk oldu, kısıtlamadan dolayı da azar kişi alıyorlar. Çikolata, bayram şekeri alacaktım.” diye konuştu.

İstanbul'da bayram öncesi çikolata ve şeker kuyruğu VİDEO

"20 DAKİKA BEKLEDİK SONRA ÇIKTIK"

Yenibosna’dan yürüyerek geldiğini belirten Esengül Coşkun isimli kadın ise “Şeker almaya geldik. Çikolata, şeker kuyruğu. 20 dakika bekledik ama sonra çıktık. Yenibosna’da oturuyorum, yürüye yürüye geldik. Önce aldık, çok kuyrukta beklemedik.” dedi.