İstanbul'da bayram öncesi huzur denetimi gerçekleştirildi İstanbul'un birçok ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların GBT'leri sorgulandı.

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DHA

Yurt genelinde bayram öncesi trafik denetimeleri sıklaştırıldı.

Denetimlerin düzenlendiği illerden biri de İstanbul oldu.

Huzur denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.

Uygulama noktasındaki denetimlere, asayiş şube müdürlüğü, ilçe emniyet Müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, narkotik suçlarla mücadele ve özel harekât ekipleri katıldı.

GBT sorgusu yapıldı

Kadıköy’deki denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.

Ekipler araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Narkotik köpeği şüpheli görülen araçlarda arama yaparak denetimlere destek verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)