İstanbul'da bayram telaşı: Trafik yüzde 69 Bayramın 2'nci gününün sonuna yaklaşılırken, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde trafik yüzde 69 olarak ölçüldü.

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Türkiye'de bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan ayının sona ermesi ile başlayan bayram nedeniyle, vatandaşlar akraba ziyaretleri gerçekleşiyor.

Megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşların bir kısmı memleketlerine giderken, bir kısmı da kentte kaldı.

İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Yoğunluk yüzde 69

Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara ve İstanbul istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 69 olarak ölçümlendi.