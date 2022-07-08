Petrol
105.6
0.91%
Euro
17.5636
0.00%
Dolar
17.2802
0.07%
Altın
967.95
0.27%
Borsa
2426
0.00%
Bitcoin
377.568
7.89%
BTXN Coin
6.54
0.30%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    İstanbul'da bayram trafiği şehir dışına taşındı

    9 günlük bayram tatiline bir gün kala İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, yoğun trafik oluştururken, trafiğin dışarı taşınmasıyla kent içinde yoğunluk yüzde 15'e düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 08:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da bayram trafiği şehir dışına taşındı

    İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, sabah saatlerinde de devam etti.

    Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

    Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü

    Ancak kentin dışına çıkan trafik nedeniylre yollar bir süre sonra boşaldı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e kadar düştü.

    İstanbul da bayram trafiği şehir dışına taşındı #1

    Kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk var

    Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

    İstanbul da bayram trafiği şehir dışına taşındı #2

    Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.

    Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

    Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.

    İstanbul da bayram trafiği şehir dışına taşındı #3

    İstanbul da bayram trafiği şehir dışına taşındı #4


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Ersin Destanoğlu satılamazsa sözleşmesi yenilenecek
    Futbol

    Ersin Destanoğlu satılamazsa sözleşmesi yenilenecek

    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi belli oldu mu?
    Ekonomi

    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi belli oldu mu?

    Görüş Bildir