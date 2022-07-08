İstanbul'da bayram trafiği şehir dışına taşındı

9 günlük bayram tatiline bir gün kala İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, yoğun trafik oluştururken, trafiğin dışarı taşınmasıyla kent içinde yoğunluk yüzde 15'e düştü.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, sabah saatlerinde de devam etti.



Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.



Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü

Ancak kentin dışına çıkan trafik nedeniylre yollar bir süre sonra boşaldı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e kadar düştü.

Kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk var

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.

Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.



