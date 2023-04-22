İstanbul'da bayramın 2'nci gününde lunapark yoğunluğu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, çoğu ailenin adresi eğlence merkezleri. Minikler gönüllerince eğlenirken, ebeveynleri de bu anları ölümsüzleştirdi.

İHA

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde birçok ailenin, durağı eğlence merkezi oldu.

İstanbul'da çocuklar, eğlence merkezindeki oyuncaklara binerken, aileler de çocuklarının mutlu anlarına şahit oldu.

Lunapark doldu

Minikler, oyuncaklarda gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Bayram harçlıklarını alan çocuklar tarafından eğlence merkezi dolup taştı.

7'den 70'e herkese hitap eden çeşitli eğlence ünitelerinin bulunduğu eğlence merkezinde çocuklar bayramın tadını çıkarmaya devam ediyor. Eğlence merkezi, bayramda macera, adrenalin ve heyecanı her yaştan çocuklara yaşattı.

Çocuklar, animatörler ve kostümlü maskotlar eşliğinde doyasıya eğlendiler, aileler de bu anların fotoğraflarını ve videolarını çekerek ölümsüzleştirdiler.