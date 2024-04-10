9 günlük bayram tatili için kimileri memleketine kimileri de tatil beldelerine akın etti.
Günler öncesinden başlayan hareketliliğin ardından Megakent, İstanbullulara kaldı.
Güneşli havanın da etkili olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü..
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafik durma noktasına geldi
Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.
Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.
Yoğunluk yüzde 60'ı gördü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00 sularında yüzde 60 seviyesine kadar çıktı.
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