İstanbul'da bayramın birinci gününde trafik yoğunluğu Tatilini İstanbul'da geçirenler, güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı akın etti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Megakent'te trafik yoğunluğu yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

9 günlük bayram tatili için kimileri memleketine kimileri de tatil beldelerine akın etti.

Günler öncesinden başlayan hareketliliğin ardından Megakent, İstanbullulara kaldı.

Güneşli havanın da etkili olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü..

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik durma noktasına geldi

Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00 sularında yüzde 60 seviyesine kadar çıktı.