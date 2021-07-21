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- İstanbul'da bayramın ikinci günü Güneş Plajı oldu
İstanbul'da bayramın ikinci günü Güneş Plajı oldu
Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle çareyi denize girmekte buldu.
- AA & Ensonhaber
- 21.07.2021 - 15:48
- Güncelleme : 21.07.2021 - 15:52
Sıcak hava dalgası, İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, ikinci gün soluğu denizde aldı.
FLORYA'DA YOĞUNLUK
İstanbullular, sıcak havanın da etkisiyle Florya sahiline akın etti.
Florya'daki Güneş Plajı'na gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı.