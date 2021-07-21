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    İstanbul'da bayramın ikinci günü Güneş Plajı oldu

    Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle çareyi denize girmekte buldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.07.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 15:52
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    İstanbul'da bayramın ikinci günü Güneş Plajı oldu

    Sıcak hava dalgası, İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

    Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, ikinci gün soluğu denizde aldı.

    FLORYA'DA YOĞUNLUK

    İstanbullular, sıcak havanın da etkisiyle Florya sahiline akın etti.

    Florya'daki Güneş Plajı'na gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı.

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