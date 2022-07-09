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- İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Kurban Bayarımı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tatil için İstanbul dışını tercih ederken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü.
- 09.07.2022 - 08:56
- Güncelleme : 09.07.2022 - 08:57
Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.
9 günlük bayram tatili fırsat bilen vatandaşların büyük bir kısmı, tatil için İstanbul dışını tercih etti.
Yollar boş kaldı
Diğer yandan bayramın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.
Trafik yoğunluğu azaldı
Vatandaşların şehir dışına seyehat etmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.
Yoğunluk yüzde 4
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında kentte trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.
Yollar drone ile görüntülendi
İHA'nın haberine göre; yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.