İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Kurban Bayarımı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tatil için İstanbul dışını tercih ederken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü.

Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

9 günlük bayram tatili fırsat bilen vatandaşların büyük bir kısmı, tatil için İstanbul dışını tercih etti.

Yollar boş kaldı

Diğer yandan bayramın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Trafik yoğunluğu azaldı



Vatandaşların şehir dışına seyehat etmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

Y oğunluk yüzde 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında kentte trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yollar drone ile görüntülendi

İHA'nın haberine göre; yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.