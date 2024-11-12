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İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu

İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.