İstanbullunun yol çilesi bitmek bilmiyor...
Okulların ara tatile girmesiyle birlikte nispeten rahatlayan kent trafiğinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler; metro, metrobüs, otobüs ile Marmaray'a yöneldi.
Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferlerinde, yaklaşık 30 dakika aksama meydana geldi.
DURAKLAR DOLDU TAŞTI
Avrupa Yakası'na doğru seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında ana noktalardan Altunizade ile çevresinde yoğunluk oluştu.
Altunizade'deki köprüde metrelerce yolcu kuyruğu gözlenirken M-5 Üsküdar-Samandıra Metro durağındaki yoğunluk dikkati çekti.
YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirtip görevlilere tepki gösterdi.
İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı.
Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'e kadar çıktı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış